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Захарова прокомментировала сообщения о психологических пытках Ассанжа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что власти Великобритании подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам.
Как сообщила ранее газета Times, спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что британские власти подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. По словам Мельцера, у Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму, а исчерпывающие свидетельства этого видны невооруженным глазом.
"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждём официальных объяснений Королевства", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее сообщалось, что Ассанжа в связи с состоянием здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Wikileaks , ООН , Великобритания
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