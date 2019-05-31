Захарова прокомментировала сообщения о психологических пытках Ассанжа

Как сообщила ранее газета Times, спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что британские власти подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. По словам Мельцера, у Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму, а исчерпывающие свидетельства этого видны невооруженным глазом.

"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждём официальных объяснений Королевства", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что Ассанжа в связи с состоянием здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам.