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Пушков высмеял сравнение американского СПГ с «молекулами свободы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания чиновников министерства энергетики США о том, что американский СПГ является «молекулами американской свободы».
«Замминистра энергетики США назвал американский газ «газом свободы», ее «молекулами». Это — одна из вершин пропагандистской белиберды «made in USA». Скоро договорятся до того, что Кока-Кола состоит из «атомов демократии», а Макдональдс предлагает посетителям «ионы прав человека», — написал Пушков в Twitter.
Ранее сразу два представителя министерства энергетики США, рассказывая об увеличении экспорта газа за границу из терминала сжиженного газа Freeport в Техасе, назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».
США, продвигающие в ЕС свой СПГ, выступают против проекта «Северный поток — 2».
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Политика , Алексей Пушков , ЕС , McDonald's , США
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