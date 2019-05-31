Пушков высмеял сравнение американского СПГ с «молекулами свободы»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания чиновников министерства энергетики США о том, что американский СПГ является «молекулами американской свободы».

«Замминистра энергетики США назвал американский газ «газом свободы», ее «молекулами». Это — одна из вершин пропагандистской белиберды «made in USA». Скоро договорятся до того, что Кока-Кола состоит из «атомов демократии», а Макдональдс предлагает посетителям «ионы прав человека», — написал Пушков в Twitter.

Ранее сразу два представителя министерства энергетики США, рассказывая об увеличении экспорта газа за границу из терминала сжиженного газа Freeport в Техасе, назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».