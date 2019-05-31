В Приморье вместо администрации появится правительство

Вместо администрации с января 2020 года в Приморском крае будет правительство. Рабочая группа по реорганизации исполнительной власти уже начала работу.

«Сейчас перед руководством и органами исполнительной власти края стоят совсем другие задачи — более масштабные и стратегически важные, поэтому нам необходимо поднять статус органов власти. Во всех крупных субъектах Дальнего Востока новая структура уже действует и хорошо себя зарекомендовала», — отметила первый вице-губернатор Вера Щербина.

Первым шагом на пути к правительству Приморья станет изменение устава края. Депутаты Заксобрания в июне должны рассмотреть изменения в документе. В конце года вопрос с переходом на правительство решится окончательно.

Вместе с реорганизацией в регионе будет оптимизация. Например, департаменты природных ресурсов и охраны окружающей среды и ведомства по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира объединятся в одно министерство. Также появится министерство инвестиций, промышленности и торговли, уже в составе которого будет департамент малого и среднего предпринимательства.