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В Приморье вместо администрации появится правительство 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 21 час назад
Вместо администрации с января 2020 года в Приморском крае будет правительство. Рабочая группа по реорганизации исполнительной власти уже начала работу.
«Сейчас перед руководством и органами исполнительной власти края стоят совсем другие задачи — более масштабные и стратегически важные, поэтому нам необходимо поднять статус органов власти. Во всех крупных субъектах Дальнего Востока новая структура уже действует и хорошо себя зарекомендовала», — отметила первый вице-губернатор Вера Щербина.
Первым шагом на пути к правительству Приморья станет изменение устава края. Депутаты Заксобрания в июне должны рассмотреть изменения в документе. В конце года вопрос с переходом на правительство решится окончательно.
Вместе с реорганизацией в регионе будет оптимизация. Например, департаменты природных ресурсов и охраны окружающей среды и ведомства по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира объединятся в одно министерство. Также появится министерство инвестиций, промышленности и торговли, уже в составе которого будет департамент малого и среднего предпринимательства.
Губернатор Приморского края получит новые обязанности. Олегу Кожемяко предстоит реализация стратегии развитии края, активное сотрудничество с общественными институтами и сближение с гражданами. От министерств будут ждать решения конкретных задач.
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Политика , Видео , Вера Щербина , Олег Кожемяко , Приморский Край
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