«Оппозиционная платформа» готова помочь с мирным процессом на Украине

"Если они не имеют свой реальный план, который простимулирует мирный процесс в Украине, мы готовы помогать. Вот сколько раз мы слышали, вот, "ребята, которые находятся в плену в ДНР (Донецкая народная республика — ред.), ЛНР (Луганская народная республика — ред.), должны вернуться домой" — пожалуйста, семь дней для этого надо. Виктор Медведчук говорит про пять дней. Если не знаете как — спросите, покажем, не знаете — научим, не хотите — будем подталкивать, я не хочу сказать "заставим", — сказал Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

По его словам, депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" отдали часть своей жизни урегулированию мира в Донбассе.

"Потому что мы отдали этому часть своей жизни, чтобы действительно наши ребята вернулись домой. Последний обмен Медведчука был в декабре 2017 года. 18 января мы должны были организовать и провести следующий обмен, 65 на 182. Но (Петр) Порошенко его оттягивал, дробил, что-то потом пытался передоговариваться, в итоге полтора года, уже не 65, уже есть восемь, которые попали в плен, потом еще двух предыдущих, их уже около 80, тем не менее всех установленных на всех установленных можно поменять в течение пяти дней", — добавил депутат Рады.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта на Украине должен возобновиться после выборов президента в стране.

Ранее Киев предлагал организовать обмен пленными по формуле "72 на 19". В самопровозглашенной ЛНР отметили, что нужно организовать обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". Источник в российской делегации в контактной группе также заявил РИА Новости, что эта инициатива Киева носит исключительно популистский характер, и назвал ее предвыборным информационным вбросом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.