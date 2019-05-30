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Песков заявил, что электоральный рейтинг Путина растет 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кремле отмечают, что рейтингов по президенту РФ Владимиру Путину много, и электоральный — в фазе роста, но ожидают комплексного анализа тенденций от экспертов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Много разных рейтингов по Владимиру Путину, с одной стороны рейтинг доверия, а с другой стороны мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста. Вот, честно говоря, мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные, как может, например, падать доверие, но растет электоральный рейтинг. По всей видимости, это какой-то сложный анализ, поэтому мы надеемся, что со временем он появится. Но, безусловно, обращаем внимание на все работы экспертов в этой области", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание главы ВЦИОМа Валерия Федорова, который связал благосостояние россиян с падением рейтинга Путина.
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Политика , Валерий Федоров , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ВЦИОМ
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