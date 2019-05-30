«Россию не люблю»: депутат объяснила громкое заявление

Автор поста опубликовал картинку о плюсах и минусах жизни в России , где среди плюсов значится только « Крым наш». Автор отметил, что ему надоели оппозиционеры, смеющиеся над своей страной, в которой на самом деле «не все так плохо». Пользователь Антон Бальчиков написал в комментариях, что оппозиционеры «кричат о любви к России» и стремятся «залезть к кормушке и плевать им на народ», но Карпова с ним поспорила.

«Антон, живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя! Забугром даже не бывала! Россию не люблю! К кормушке не лезу! Глупость написали!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Бальчиков в ответ поинтересовался, зачем Карпова «лезет в политику», если не любит свою страну. Депутат назвала своей родиной СССР и заявила, что пошла в депутаты из любви к населению и чтобы «исправить то, что ещё возможно исправить».

vk.com

В комментарии «Ридусу» Карпова рассказала , что любит российскую природу и людей, но повышение пенсионного возраста, рост налогов и цен ее разочаровывают.