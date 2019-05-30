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«Россию не люблю»: депутат объяснила громкое заявление 

Рамблер + ещё 2 19 минут назад
Фото: sdnao.ru
Депутат Совета депутатов Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что каждый день пропускает через себя проблемы россиян и не любит страну. Такой комментарий она оставила к одному из постов в паблике «Подслушано | Нарьян-Мар» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста опубликовал картинку о плюсах и минусах жизни в России, где среди плюсов значится только «Крым наш». Автор отметил, что ему надоели оппозиционеры, смеющиеся над своей страной, в которой на самом деле «не все так плохо». Пользователь Антон Бальчиков написал в комментариях, что оппозиционеры «кричат о любви к России» и стремятся «залезть к кормушке и плевать им на народ», но Карпова с ним поспорила.
«Антон, живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя! Забугром даже не бывала! Россию не люблю! К кормушке не лезу! Глупость написали!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Бальчиков в ответ поинтересовался, зачем Карпова «лезет в политику», если не любит свою страну. Депутат назвала своей родиной СССР и заявила, что пошла в депутаты из любви к населению и чтобы «исправить то, что ещё возможно исправить».
vk.com
В комментарии «Ридусу» Карпова рассказала, что любит российскую природу и людей, но повышение пенсионного возраста, рост налогов и цен ее разочаровывают.
По данным агентства Rusnord, на слова Карповой уже обратили внимание ее коллеги. Они созвали парламентскую комиссию по этике «с перспективой на исключение» Карповой из собрания депутатов.
Комментарии6
Политика , КПРФ , Ридус , Нарьян-Мар , Ненецкий Автономный Округ , Республика Крым
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