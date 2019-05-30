Депутат Совета депутатов Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что каждый день пропускает через себя проблемы россиян и не любит страну. Такой комментарий она оставила к одному из постов в паблике «Подслушано | Нарьян-Мар» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста опубликовал картинку о плюсах и минусах жизни в России, где среди плюсов значится только «Крым наш». Автор отметил, что ему надоели оппозиционеры, смеющиеся над своей страной, в которой на самом деле «не все так плохо». Пользователь Антон Бальчиков написал в комментариях, что оппозиционеры «кричат о любви к России» и стремятся «залезть к кормушке и плевать им на народ», но Карпова с ним поспорила.
«Антон, живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя! Забугром даже не бывала! Россию не люблю! К кормушке не лезу! Глупость написали!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Бальчиков в ответ поинтересовался, зачем Карпова «лезет в политику», если не любит свою страну. Депутат назвала своей родиной СССР и заявила, что пошла в депутаты из любви к населению и чтобы «исправить то, что ещё возможно исправить».
vk.com
В комментарии «Ридусу» Карпова рассказала, что любит российскую природу и людей, но повышение пенсионного возраста, рост налогов и цен ее разочаровывают.
По данным агентства Rusnord, на слова Карповой уже обратили внимание ее коллеги. Они созвали парламентскую комиссию по этике «с перспективой на исключение» Карповой из собрания депутатов.