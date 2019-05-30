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Путин поздравил Леонова с 85-летием 

ТАСС + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравление космонавту Алексею Леонову, которому в четверг исполнилось 85 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Выдающийся представитель отечественной и мировой космонавтики, вы первым шагнули в открытый, неизведанный Космос, вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения Вселенной", — говорится в телеграмме.
Путин отметил высочайший профессионализм и беспримерное мужество Леонова, а также его преданность избранному делу и многогранную общественную, просветительскую и творческую деятельность.
"От души желаю вам бодрости духа, здоровья и благополучия", — добавил глава государства.
Ранее президент подписал указ о награждении космонавта орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 годы). Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975 годы), орденами Красной Звезды (1961 год), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975 год), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2014, 2000 годы), Дружбы (2011 год).
18 марта 1965 года Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос, пробыв за пределами корабля 12 минут девять секунд. Всего совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты.
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Комментарии
Политика , Другое , Алексей Леонов , Владимир Путин
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