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В Белом доме анонсировали встречу Болтона и Патрушева в Иерусалиме 

RT на русском 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Советник по нацбезопасности США Джон Болтон планирует в июне провести переговоры с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.
«В июне… Джон Болтон… Меир Бен-Шаббат и… Николай Патрушев встретятся в Иерусалиме в Израиле для обсуждения вопросов региональной безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее сообщалось, что в Палестине отказались от «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, которую предлагают США.
Посол Палестины в России Абдельхафис Нофаль подчеркнул, что для палестинской стороны «Иерусалим — не предмет торга и сделки».
RT на русском: последние новости
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Политика , Джон Болтон , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Иерусалим , Израиль , США
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