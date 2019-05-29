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«Снять иммунитет»: в Косово хотят наказать российского дипломата 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила будет требовать снятия политического иммунитета с Михаила Краснощекова, который является сотрудником миссии ООН. Его хотят привлечь к ответственности за якобы оказанное сопротивление спецподразделениям полиции во время операции по борьбе с преступностью.
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова, передает портал Insajderi.
«От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», — объяснил прокурор свое решение.
Отметим, что работающего в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK накануне задержали полицейские, впоследствии он был доставлен в больницу.
Генпрокурор Сила, как передает издание, сообщил, что против Михаила Краснощекова возбуждено уголовное дело. По словам сотрудника правоохранительных органов, россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».
Тем временем, в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что задержание российского гражданина — «вопиющий акт».
«Задержание осуществлено, несмотря на то что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — указали в сообщении МИД России.
В среду, 29 мая, один из двух задержанных сотрудников МООНК Михаил Краснощеков был освобожден, заявили в пресс-службе миссии. Как сказал заместитель представителя генсека ООН Фархана Хака, россиянин в настоящее время находится в нормальном состоянии.
Изначально сообщалось о задержании двух сотрудников миссии на территории севера Косова и Метохии. Впоследствии на сайте миссии опубликовали заявление, в котором говорится, что задержанным была оказана медицинская помощь в связи с полученными травмами.
«Мы устанавливаем точные обстоятельства в тесной координации со всеми международными учреждениями на местах», — обратили внимание сотрудники ООН.
В то же время президент Сербии Александар Вучич говорил во время обращения к депутатам в парламенте только об одном задержанном россиянине — Краснощекове. После этого Сербия проинформировала российские власти о произошедшем.
При этом, по словам главы непризнанной республики Косово Хашима Тачи, Краснощеков был задержан из-за якобы оказанного сопротивления полиции при проведении спецоперации, направленной на борьбу с преступностью.
«Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — рассказал он.
Как передает РИА «Новости», местные сербы строили баррикады, пытаясь противостоять спецподразделениям самопровозглашенной республики Косово. Они, по данным агентства, вторглись во вторник утром на север Косово и Метохии на бронированных машинах. В некоторых районах, по информации местных СМИ, были слышны выстрелы.
Во время проведения этой операции пострадали несколько человек. Среди них — трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН.
Инцидент спровоцировал обострение напряженности между Белградом и Приштиной. Вучич привел армию в полную боевую готовность.
Тем временем в среду, 29 мая, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что он провел переговоры с президентом Словении Борутом Пахором в связи с инцидентом, произошедшим в Косово.
«Мы сегодня говорили о ситуации в этом регионе [Косово] с моим коллегой, с президентом Пахором. И мы видим, что Словения не поддерживает настрой на создание таких «санитарных кордонов», — сказал Лавров.
Он отметил, что Словения, будучи членом НАТО и ЕС, выступает за стремление преодолевать разделительные линии и за развитие «открытого для всех заинтересованных стран взаимовыгодного сотрудничества».
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Политика , Статьи , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ООН , НАТО
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