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«Вызывает негодование»: РФ недовольна отказом Косово эвакуировать россиянина 

Рамблер + ещё 9 20 минут назад
Фото: Reuters
Посольство России в Белграде выразило негодование в связи с отказом властей самопровозглашенной республики Косово эвакуировать в Белград российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в Косово и Метохии.
«Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова», — приводит РИА «Новости» слова представителя посольства.
По словам дипломатов, поведение косовских властей «находится за пределами человеческого понимания».
Сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) Михаил Краснощеков был задержан косовской полицией после операции спецназа в северных муниципалитетах Косово и Метохии. Позже Краснощеков был отпущен. По данным Миссии ООН, он был избит и находится в больнице. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков вышел на свободу благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.
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Политика , ООН , РИА Новости
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