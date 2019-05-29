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Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обвиняя Россию в нарушении моратория на ядерные испытания, в США говорят "возможно", подобное было и в деле Скрипалей, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал, заявил в среду глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.
"В высказываниях американского генерала обращает на себя внимание слово "возможно", когда он говорит о проведении Россией ядерных испытаний малой мощности. Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей — "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно", — заявил Ульянов.
"Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично. Это свидетельствует о деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте", — добавил российский постпред.
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Политика , Армия , Михаил Ульянов , Пентагон , РИА Новости , Вена , США
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