Обвиняя Россию в нарушении моратория на ядерные испытания, в США говорят "возможно", подобное было и в деле Скрипалей, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал, заявил в среду глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.
"В высказываниях американского генерала обращает на себя внимание слово "возможно", когда он говорит о проведении Россией ядерных испытаний малой мощности. Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей — "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно", — заявил Ульянов.
"Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично. Это свидетельствует о деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте", — добавил российский постпред.