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Российский посол отверг обвинения США в нарушении ДВЗЯИ 

РИА Новости + ещё 48 36 минут назад
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), это атака на режим контроля над вооружениями, заявил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что, по мнению США, Россия "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали договор ДВЗЯИ и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
"Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал посол.
Он отметил, что удивляет также форма, которая была выбрана для высказывания этих претензий.
"Это не говорится на консультациях, а делается через прессу", — сообщил высокопоставленный дипломат.
По его словам, высказанные обвинения похожи на "хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности".
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что заявления США о нарушении Россией моратория на ядерные испытания говорят о том, что Вашингтон сам намеревается пойти на нарушение.
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Политика , Армия , Видео , Оружие , Анатолий Антонов , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости , США
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