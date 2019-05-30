Российский посол отверг обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), это атака на режим контроля над вооружениями, заявил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов

Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что, по мнению США, Россия "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали договор ДВЗЯИ и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал посол.

Он отметил, что удивляет также форма, которая была выбрана для высказывания этих претензий.

"Это не говорится на консультациях, а делается через прессу", — сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, высказанные обвинения похожи на "хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности".