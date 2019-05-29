Президент Монголии пригласил Путина приехать на 80-летие победы на Халхин-Голе

Как отметил Гордеев, празднование совместной победы станет знаменательным событием в развитии двусторонних отношений, так как в этом сражении советско-монгольские войска отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии от японской агрессии. Как отметил вице-премьер, эта победа "продемонстрировала истинный героизм и мужество двух народов и стала символом дружбы двух стран".

Конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монголии между СССР и Японией произошел в 1939 году. Сражение длилось с мая по сентябрь и завершилось разгромом 6-й отдельной армии японских войск, планировавшей выйти к Чите и Байкалу, а также продемонстрировать Китаю "ненадежность военного содействия со стороны Советского Союза". В дальнейшем Москва и Токио подписали соглашение о перемирии. После сражения на Халхин-Голе Япония воздержалась от нападений на СССР во время Великой Отечественной войны.