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Президент Монголии пригласил Путина приехать на 80-летие победы на Халхин-Голе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил своего российского коллегу Владимира Путина нанести визит в страну для участия в празднованиях в честь 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол. Как говорится в полученном ТАСС сообщении пресс-службы аппарата вице-премьера РФ Алексея Гордеева, об этом глава государства сообщил в среду во время встречи с прибывшим в Монголию с рабочим визитом заместителем председателя правительства России.
Как отметил Гордеев, празднование совместной победы станет знаменательным событием в развитии двусторонних отношений, так как в этом сражении советско-монгольские войска отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии от японской агрессии. Как отметил вице-премьер, эта победа "продемонстрировала истинный героизм и мужество двух народов и стала символом дружбы двух стран".
Конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монголии между СССР и Японией произошел в 1939 году. Сражение длилось с мая по сентябрь и завершилось разгромом 6-й отдельной армии японских войск, планировавшей выйти к Чите и Байкалу, а также продемонстрировать Китаю "ненадежность военного содействия со стороны Советского Союза". В дальнейшем Москва и Токио подписали соглашение о перемирии. После сражения на Халхин-Голе Япония воздержалась от нападений на СССР во время Великой Отечественной войны.
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Комментарии
Политика , Алексей Гордеев , Владимир Путин , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Монголия
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