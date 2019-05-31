Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира

Путин рассказал о будущем властелине мира

Президент России Владимир Путин заявил, что тот, кто получит монополию в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира. Об этом рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников

Такое заявление Путин сделал, анонсируя национальную программу по развитию технологий в области искусственного интеллекта в «Школе 21» Сбербанка . По его словам, у России уже есть оригинальные и успешные разработки мирового уровня в сферах компьютерного зрения, распознавания голоса и кибербезопасности. Путин подчеркнул, что за пять лет страна должна выйти по этим направлениям на лидирующие позиции и обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта.

Россия отказалась продать Ирану С-400

Власти России отказали Ирану в продаже зенитных ракетных систем С-400 из опасений, что конфликт на Ближнем Востоке может усугубиться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника, в том числе на высокопоставленного российского чиновника.

По словам собеседников издания, просьбу Тегерану об С-400 отклонил президент РФ Владимир Путин. Опрошенные агентством эксперты считают, что Кремль пытается уменьшить влияние Ирана на Ближнем Востоке, чтобы защитить свои отношения с другими странами региона, в частности, с Саудовской Аравией и Израилем.

Россию и Китай соединили мостом через Амур

Строители из России и Китая состыковали части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур. Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочие провели специальную церемонию и установили болты на замыкающем блоке моста. Длина российской части моста составляет 540 метров (плюс 13 километров подъездных дорог), протяженность китайской части с дорогами — почти шесть километров. За сутки мост сможет пропускать 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковушек и около 5,5 тысячи человек. В эксплуатацию его планируют ввести в апреле 2020 года.

Детские пособия и роуминг: какие изменения ждут россиян в июне

В начале июня жизнь россиян упростят сразу несколько процедур. Как пишут «Известия», в начале лета родители, получающие детские пособия, получат право оформить выплаты по месту фактического проживания и больше не будут привязаны к месту прописки.

Кроме того, в июне вступит в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга: если в поездках по стране абонент будет оставаться в сети одного и того же оператора, для него будут действовать тарифы его домашнего региона, без наценок. Также с июня у супругов появится возможность составлять совместные завещания, а процедура получения разрешения на автотюнинг получит четкие правила.

«Роскосмос» заявил об ухудшении отношений с США

В «Роскосмосе» заявили, что запрет Пентагона на использование российских ракет приведет к ухудшению российско-американских отношений. В сообщении на сайте организации такое решение назвали проявлением недобросовестной конкуренции.

В организации считают, что это может разрушить сотрудничество России и США в области космических полетов. По мнению «Роскосмоса», американские производители будут искусственно ограничены в возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, а российским средствам выведения станет тяжелее попасть на международный рынок. В итоге это приведет к проблемам в организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты.