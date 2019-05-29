Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове

Лавров назвал виновных в кризисе в Косове

Вчера правоохранительные органы частично признанной республики задержали примерно два десятка человек: около половины из них — сербы, один — россиянин, сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков.

Власти Косова назвали произошедшее специальной операцией по борьбе с преступностью. Также это было названо в KFOR — силах под руководством НАТО , которые отвечают за обеспечение стабильности в Косове.

По мнению же Сергея Лаврова, в республике произошла провокация.

"Насчет событий в Косовска-Митровице, такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении РФ", — сказал Лавров.

Министр объяснил, что для создания санитарного кордона все балканские страны должны вступить в НАТО. Вступление в Альянс Косова невозможно без «смирения» с этим Сербии. Вчерашняя провокация — один из способов добиться этого от Белграда.