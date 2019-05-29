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Россия потребовала от немецких СМИ объясниться за скандал с «россиянкой» 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Немецким журналистам, опубликовавшим кадры, где австрийский политик Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха» стоит объясниться за раскрутку заведомо неверной информации. Такое заявление сделала у себя в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Учитывая, что информация о вовлечённости России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, (…) мы проведём дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции», — говорится в посте Захаровой.
Она также отметила, что из-за новой информации теряют смысл обсуждения того, стоило ли публиковать материал, и напомнила о «ярой борьбе» немецких журналистов с фейками и вмешательством в выборы.
Захарова завершила свой пост вопросом: «Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу?»
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Комментарии6
Политика , Мария Захарова , МИД , ОБСЕ
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