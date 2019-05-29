Россия потребовала от немецких СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Мария Захарова. Немецким журналистам, опубликовавшим кадры, где австрийский политик Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха» стоит объясниться за раскрутку заведомо неверной информации. Такое заявление сделала у себя в Facebook официальный представитель МИД России

«Учитывая, что информация о вовлечённости России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, (…) мы проведём дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции», — говорится в посте Захаровой.

Она также отметила, что из-за новой информации теряют смысл обсуждения того, стоило ли публиковать материал, и напомнила о «ярой борьбе» немецких журналистов с фейками и вмешательством в выборы.

Захарова завершила свой пост вопросом: «Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу?»