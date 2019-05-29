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В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Reuters
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Конечно, следим, но это исключительно внутреннее дело Австрии», — сказал он.
Как отметил Песков, в Москве рассчитывают, что при любых результатах выборов Австрия сохранит настрой на развитие отношений с Россией.
«Скажем так, этот казус, который спровоцировал, он, безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России. Мы уже об этом говорили. Мы надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений», — добавил он.
27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Позднее австрийский президент Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство во главе с Курцем.
Как отмечал Курц, он рассчитывает вновь возглавить кабмин по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента).
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Себастьян Курц , РИА Новости , Австрия
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