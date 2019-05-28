Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию

«Нас удивила реакция»: Испания высказалась о вызове посла в МИД России

В министерстве иностранных дел Испании выразили удивление в связи с резкой реакцией российского МИД на слова и.о. главы ведомства Жозепа Борреля о России

В МИД Испании подтвердили, что посол страны был вызван в МИД России, и назвали реакцию России чрезмерной.

«Нас удивила, и негативно, реакция России. Мы считаем, что [РФ] чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Испанские дипломаты также заявили, что были удивлены тому, что МИД России «предал огласке» свою реакцию на заявления Борреля.

В интервью «Эль Периодико» Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», который снова «представляет угрозу», и призвал Европу срочно объединиться. После публикации материала МИД России вызвал посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму Пареху.