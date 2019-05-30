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Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет сопровождать Владимира Зеленского во время первого зарубежного визита главы украинского государства в Брюссель.
Зеленский посетит Брюссель 4-5 июня, встретится с генсеком НАТО Столтенбергом. Также замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Зеленский во время первого зарубежного визита встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
"Нет, не планирую", — сказал Климкин, отвечая на вопрос, поедет ли он в Брюссель. Его слова приводит в четверг агентство УНИАН.
Климкин добавил, что МИД Украины, тем не менее, помогает в подготовке этого визита.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Жан-Клод Юнкер , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , Европейский совет , Еврокомиссия , НАТО , РИА Новости , УНИАН , Брюссель , Киев
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