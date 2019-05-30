Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Эксперимент по электронному голосованию пройдет в этом году на выборах в Мосгордуму. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, в случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных выборах, а также на федеральных.
Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов представил поправки к законопроекту, одной из которых уточняется количественный состав участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию — от 9 до 14 членов.
Также одной из поправок уточняется, что все подзаконные нормативные правовые акты, которые регулируют отдельные вопросы подготовки и проведения дистанционного электронного голосования, необходимо принять не позднее чем за 50 дней до дня голосования. При этом срок подачи избирателями заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании начинается за 45 дней до дня голосования. Данные поправки были одобрены на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.
Законом предусматривается проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы, определяемых решением Мосгоризбиркома. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате, избиратели вправе самостоятельно выбрать формат участия.
Для проведения электронного голосования законом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии. В пояснительной записке к закону отмечается, что проголосовать можно будет с помощью специального программного обеспечения портала госуслуг Москвы.