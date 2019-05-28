Американский конгрессмен предложил Кипру «дружить против злобной России»

Энгел находится на Кипре, накануне его принял президент республики Никос Анастасиадис.

"Учитывая злобные махинации России, мы ищем друзей, которые разделяют те же фундаментальные ценности, что и мы, такие как демократия, и именно в этом и заключается ситуация", — заявил Энгел журналистам после встречи с президентом.

"Права на энергию, которым обладает эта страна, находятся под постоянным вниманием, они являются новой отправной точкой", — сказал конгрессмен, добавив, что, по его мнению, руководство России "не может и не сможет контролировать ситуацию". US is looking for friends sharing its core values, given "Russia's malevolent machinations", Congressman s #cyprus https://t.co/i4FDaINdzs— Cyprus News Agency (@cnainenglish) 27 мая 2019 г.

Отношения России и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

США активно выступают против проекта газопровода "Северный поток — 2", продвигая на европейский рынок свой сжиженный газ (СПГ). Сообщалось, что США могут принять законопроект о санкциях в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов.

На вопрос об отмене эмбарго США на поставки оружия на Кипр, Энгел ответил, что, по его мнению, будет достигнут прогресс в этом вопросе, сейчас уже не 1970-е годы и надо найти новый подход.

Отвечая на вопрос, как конгресс видит действия Турции в Восточном Средиземноморье и говорил ли он об этом с президентом, Энгел сказал:

"Я бы предпочел быть более позитивным, мы поговорили с президентом об отношениях между Кипром и США".

"Мы оба согласны с тем, что все идет положительно, и что сейчас у нас есть возможность беспрецедентно сблизить отношения между нашими двумя странами. И я хочу сделать, что смогу. Я всегда был сторонником Кипра. Я всегда был в комитете по иностранным делам, и теперь как его председатель я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы продолжать укреплять отношения между Кипром и США", — сказал Энгел.

Пресс-служба правительства Кипра в пресс-релизе о заявлениях Энгела не упомянула его высказывания о России. Официальный представитель правительства Кипра сказал, что на встрече обсуждались постоянно улучшающиеся отношения между Кипром и США и Энгел выразил свою поддержку защите суверенных прав Республики Кипр.

В последнее время США заявляют о намерении укреплять сотрудничество с Кипром и Грецией. В конгресс был внесен проект "Закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье", которые пересматривает стратегию США с учетом изменений в Восточном Средиземноморье, включая открытие крупных газовых месторождений и ухудшение отношений Турции как с самими США, так и со всеми ключевыми региональными партнерами Вашингтона.