Депутат Милонов хочет перенести Госдуму в Санкт-Петербург

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил News.ru, что готов выступить с предложением к руководству Государственной думы перенести нижнюю палату парламента в Санкт-Петербург

Новое скандальное заявление парламентария озадачило депутатов и политологов. Несмотря на кажущуюся хайповость этой инициативы, некоторые политики и эксперты находят в ней здравое зерно и на полном серьёзе обсуждают возвращение нижней палаты в колыбель российского парламентаризма — Северную столицу.

Предложение проводить заседания Госдумы в историческом Таврическом дворце или другом подходящем здании Санкт-Петербурга вызвано тем, что под фундаментом зала пленарных заседаний на Охотном Ряду в Москве обнаружены пустоты, и неизвестно, насколько они опасны, заявил в интервью News.ru депутат Виталий Милонов ( «Единая Россия» ):

Идея переезда Госдумы сама собой подталкивается силами природы, потому что то здание, в котором располагается сейчас парламент, не предназначено для работы 450 депутатов, — уверен Милонов.

Переезд Госдумы вслед за Конституционным судом в прохладный северный Санкт-Петербург остудит горячие головы, понизит градус политических баталий и поможет депутатам сконцентрироваться на своей основной работе — законотворчестве, уверен широко известный своими неожиданными идеями и предложениями депутат.

В Санкт-Петербурге будет для парламента самое лучшее место, там прохладно, дождливо. Все страсти улягутся, замёрзнут, продрогнут, а министры будут выступать по видеосвязи. Это будет самое лучшее, если мы примем норму, что министры будут участвовать по видеоконференции в заседаниях парламента, будет 100-процентная явка и 100-процентная эффективность парламента, — предположил Милонов.

Если идея децентрализации органов госуправления не найдёт поддержки среди депутатов, то переезд нужен хотя бы внутри Москвы, уверен депутат.

Не нужно дорогих помещений, дорогой отделки, должно быть просто, но функционально. Небольшая приёмная, помещение для работы в минимально приемлемых условиях. То, что есть сейчас (на Охотном Ряду. — Ред.), не годится. Объективно, одна маленькая комната для депутата и помощников. А земля-то дорогая, золотая. Если продать с аукциона, то можно построить аккуратное здание, где-то у Третьего кольца в Москве или МКАДа, не шикарное, не роскошное — максимально функциональное, — считает Милонов.

Сами депутаты неоднозначно отнеслись к идее своего коллеги. Обрушения зала на Охотном Ряду первый заместитель комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин КПРФ ) не опасается и из Москвы уезжать не хочет.

Нет, абсолютно не боюсь. Это больше шуму, чем дела. Какие там пустоты! Рядовой случай. Всё, что строилось в советское время, качественное и надёжное. С трёхкратным резервированием. Если сверху бомбить не будут, ничего здесь не случится, будет стоять, — уверен коммунист.

Главное, чтобы парламент эффективно работал. Если выяснится, что техническое состояние нынешнего здания не позволит в нём работать, денег на строительство нового здания в бюджете нет, а власти Санкт-Петербурга могут предложить адекватное помещение. Почему бы не восстановить историческую справедливость и не уехать в Санкт-Петербург? А аппарат можно и новый набрать, — предположил Емельянов.

Но профильный комитет нижней палаты очень скептически отнёсся к идее Виталия Милонова. Технической возможности для организации телемостов нет, необходимости переезда в другой город тоже, заявила News.ru заместитель председателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия»).

Пока Дума никуда переезжать не собирается. А если и переедет, уверена, это будет самый бюджетный для страны и избирателей вариант, к которым переезд в Санкт-Петербург явно не относится, — заявила Костенко.

Мнения экспертов также разделились. Политолог, директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований) Александр Пожалов усматривает в заявлении Милонова намёк на скорые выборы градоначальника Северной столицы.

Большинство инициатив Виталия Милонова сложно воспринимать и комментировать всерьёз, так как он известен своим эпатажным имиджем и громкими заявлениями. Возможно, Милонов «ловит хайп» на теме гипотетического перевода в Петербург дополнительных подразделений госкомпаний и госкорпораций, которая может использоваться в агиткампании врио губернатора Беглова на предстоящих выборах для подтверждения его особого федерального влияния. Ну и мы видим, что технологи кампании Беглова в последнее время зачем-то включают в неё инородную для петербуржцев линию сравнения «будет, как в Москве или лучше», — напомнил политолог.

Другой же эксперт считает эту идею депутата Милонова плодотворной.

Пётр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем

По сравнению с другими инициативами Милонова — эта не лишена определённого смысла. В Москве сложностей от потери Госдумы и всего Федерального собрания не будет, не будет проблем и у министров, и дело не в видеосвязи. Федеральные министры всё равно ездят по стране, никакой сложности с перемещениями у них нет. Более того, мы видим, что Санкт-Петербург сохраняет все важные международные мероприятия, например, ежегодный экономический форум, другие культурные мероприятия, которые посещаются и министрами, и политиками в том числе. Так что я бы даже не стал оспаривать эту идею.

Он считает, что главная сложность — экономическая целесообразность.

Здесь весь вопрос в экономике переезда. Ведь переезжать будут не только сами депутаты, которым полагается служебное жильё, но и аппарат Государственной думы. И если служебное жилье может передаваться от одного депутата к следующему, то аппарат придётся либо переводить и обеспечивать жильём, либо расформировать и там уже по новой набирать, что делает затею очень затратной. В остальном я не думаю, что Санкт-Петербург будет очень сильно страдать от мигалок или других сопутствующих сложностей. Так что, возможно, эта идея будет поддержана, тем более что пять лет назад всерьёз обсуждалась тема релокации парламента в Нижние Мнёвники или за пределы МКАД, в Коммунарку, — прокомментировал заявление Милонова Кирьян.

Несмотря на все разноречивые мнения, эксперты сходятся в одном: ожидать скорого возвращения Госдумы на родину, в Таврический, явно не стоит.