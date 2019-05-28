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Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются, поскольку этим Литва "предаст" украинских партнеров, заявил новоизбранный президент страны Гитанас Науседа. Его слова передает Sputnik Литва.
Как сообщает агентство, Науседа не стал обещать, что отношение к России изменится.
Кроме того, избранный президент отметил необходимость улучшения между Вильнюсом и Минском отношений. По его словам, Литва и Белоруссия должны стать хорошими соседями, которые "не боятся критиковать".
Ранее, перед вторым туром выборов президента Литвы, бывший в то время кандидатом на пост главы государства Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией и заявил о необходимости "прагматичного подхода" в диалоге с Москвой. Он добавил, что Литва не может "закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях".
В понедельник ЦИК Литвы объявила о победе Науседы во втором туре выборов главы государства. Избранный президент боролся за этот пост как независимый участник. По его мнению, создание условий для благополучия литовцев должно стать основной задачей государства. Науседа также заявил, что первый официальный визит он совершит в Польшу, с которой он намерен укреплять отношения.
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Политика , Прибалтика , cанкции , Центризбирком России , ИА Sputnik , Вильнюс , Литва , Москва
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