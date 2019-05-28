Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия потребовала объяснений от Китая 

Рамблер + ещё 5 4 минуты назад
Россия потребовала объяснений от Китая за проверку смартфонов россиян. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу.
Вчера в консульстве сообщили, что россияне стали жаловаться на проверки своих смартфонов и переписки в мессенджерах при пересечении границы в аэропорту Гуанчжоу Байюнь.
Им это объясняли необходимостью убедиться в соответствии заявленной цели прибытия в Китай действительной.
Китай будет проверять у российских туристов на въезде мобильные телефоны
Сегодня атташе генерального консульства в Гуанчжоу Григорий Колышкин рассказал ТАСС, что китайской стороне была направлена нота с требованием прояснить ситуацию — основания для проверки переписки и критерии информации, которая может стать препятствием для пересечения границы.
Дипломат не смог уточнить, сколь давно и как часто китайцы проверяют гаджеты россиян, однако отметил, что «в Шэньчжэне, например, такого нет».
«Китайцы ноту получили, мы ждем ответа», — добавил Колышкин.
Комментарии87
Политика , Видео , ИТАР-ТАСС , Гуанчжоу , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Косово начались столкновения36
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте36
Президент Сербии признал потерю Косово62
Штрафы за неявку в военкомат увеличат
Что на самом деле ждет армию РФ238
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
03:32
Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов
Происшествия
04:21
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение