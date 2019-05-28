Россия потребовала объяснений от Китая

Россия потребовала объяснений от Китая за проверку смартфонов россиян. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу

Вчера в консульстве сообщили, что россияне стали жаловаться на проверки своих смартфонов и переписки в мессенджерах при пересечении границы в аэропорту Гуанчжоу Байюнь.

Им это объясняли необходимостью убедиться в соответствии заявленной цели прибытия в Китай действительной.

Сегодня атташе генерального консульства в Гуанчжоу Григорий Колышкин рассказал ТАСС, что китайской стороне была направлена нота с требованием прояснить ситуацию — основания для проверки переписки и критерии информации, которая может стать препятствием для пересечения границы.

Дипломат не смог уточнить, сколь давно и как часто китайцы проверяют гаджеты россиян, однако отметил, что «в Шэньчжэне, например, такого нет».