Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии 

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
В президиуме партии признали, что у Зайцева случился приступ "белой чиновничьей горячки". Ему посоветовали пойти на татами или на ринг.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на журналиста "России 24". Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ — "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Сам Зайцев обвинил в провокации корреспондента телеканала "Россия 24"и заявил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях журналиста.