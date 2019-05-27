Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

В президиуме партии признали, что у Зайцева случился приступ "белой чиновничьей горячки". Ему посоветовали пойти на татами или на ринг.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на журналиста "России 24". Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ — "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Сам Зайцев обвинил в провокации корреспондента телеканала "Россия 24"и заявил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях журналиста.