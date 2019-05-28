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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа на G20 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новостей по встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Осаке, которая пройдет в конце июня, пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"По двусторонней встрече пока новостей нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, поступили ли конкретные предложения от США по встрече с Путиным на G20.
Ранее о желании Трампа провести переговоры с президентом России в Осаке заявил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Сочи. Помпео встречался в Сочи с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После встреч стороны назвали диалог конструктивным и договорились продолжить обсуждение по всем вопросам.
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