Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать Кубу

"Хотел бы сейчас, в 2019 году, когда исполняется 60 лет победе Кубинской революции, подтвердить в очередной раз, что мы будем и впредь поддерживать нашего стратегического союзника, с которым нас связывает общая история, приверженность принципам международного права, принципам суверенного равенства государств", — подчеркнул он.

Как указал Лавров, Москва ценит доверительный внешнеполитический диалог с Гаваной в рамках стратегического партнерства, которое развивается по всем направлениям. "Сегодня мы подпишем очередной план консультаций на 2020-2022 годы, который позволит задать верный тон и ритм консультациям между двумя внешнеполитическими ведомствами", — сообщил он.