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Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать Кубу 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия будет и далее поддерживать Кубу как стратегического партнера на мировой арене. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.
"Хотел бы сейчас, в 2019 году, когда исполняется 60 лет победе Кубинской революции, подтвердить в очередной раз, что мы будем и впредь поддерживать нашего стратегического союзника, с которым нас связывает общая история, приверженность принципам международного права, принципам суверенного равенства государств", — подчеркнул он.
Как указал Лавров, Москва ценит доверительный внешнеполитический диалог с Гаваной в рамках стратегического партнерства, которое развивается по всем направлениям. "Сегодня мы подпишем очередной план консультаций на 2020-2022 годы, который позволит задать верный тон и ритм консультациям между двумя внешнеполитическими ведомствами", — сообщил он.
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Политика , Бруно Родригес , Сергей Лавров , МИД , Куба
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