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В Кремле напомнили об эффективности Медведчука 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кремле выразили сожаление, что Виктор Медведчук не будет представлять Киев на переговорах с Москвой.
"Здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован в последние годы", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области", — напомнил он.
"Мы не знаем пока, кто будет номинирован новым руководством Украины на его место", — заметил Песков. "Пока Москва не знает, с кем можно контактировать по этому вопросу", — также сказал он.
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