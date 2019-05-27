Пока вы спали: чего ждать от нового мегапроекта Путина

Христиане пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой

Христиане-пятидесятники из нижегородского отделения «Библейского центра „Посольство Иисуса“ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на штраф за незаконную миссионерскую деятельность, вынесенный по закону Яровой. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета »Ведомости».

В 2018 году организацию оштрафовали на сто тысяч рублей после выхода видео с интервью студентки из Зимбабве Кудзай Нямаребву. Проведенная по просьбе ФСБ экспертиза установила, что интервью носит «скрытый миссионерский характер, основанный на непосредственном религиозном опыте и устном свидетельстве», хотя разрешения на миссионерство у студентки не было. В организации считают, что власти РФ нарушили право на свободу вероисповедания, а само понятие миссионерской деятельности из пакета Яровой содержит слишком расплывчатые формулировки.

Путин поддержал мегапроект порта в Калининграде

Президент России Владимир Путин поддержал работу над проектом строительства глубоководного морского порта в калининградском поселке Янтарный. Об этом пишет «Коммерсант».

В рамках проекта планируют построить контейнерный терминал на 35 миллионов тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 миллиона тонн и другие терминалы. Строительство порта оценивают в 200 миллиардов рублей, 50 миллиардов из которых планируют выделить из бюджета. По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, порт, среди прочего, могут использовать для перевалки около пяти миллионов тонн минеральных удобрений (аммиачная селитра и калий).

Российские города догонят современную Москву через 100 лет

Крупные российские города смогут достичь нынешнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через сто лет. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка».

В исследовании отмечается, что целый век на развитие городов-миллионников потребуется, если сохранится динамика, которую они демонстрировали в 2010–2017 годах. Чтобы ускорить этот процесс, необходимо поддерживать рост малого и среднего бизнеса, а также обеспечить приток инвестиций в наиболее перспективные отрасли.

Минобороны предложило дважды в год перепроверять здоровье призывников

Минобороны РФ предложило изменить для призывников правила прохождения медкомиссий. Предложения ведомства опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Если инициативу одобрят, врач будут дважды — во время весенней и осенней призывных кампаний — перепроверять здоровье молодых людей, получивших отсрочку. Эта мера направлена на борьбу с поддельными справками, которые медики выдают за деньги.

Все хотят информатику: в России стартовал ЕГЭ

В понедельник, 27 мая, в России стартовала основная волна ЕГЭ — экзамены по литературе и географии. Как рассказали «Российской газете» в Рособрнадзоре , в этом году вырос интерес выпускников к сдаче информатики и предметов естественно-научной направленности.

Число участников ЕГЭ по информатике по сравнению с 2018-м увеличилось на 27 тысяч человек, ЕГЭ по биологии попробуют сдать на 25 тысяч человек больше, химию — на 16 тысяч больше, а физику — на 13 тысяч. За использование шпаргалок и смартфонов с экзамена, как и в прошлые годы, будут удалять. Все пункты проведения экзаменов — в основную волну их будет более пяти тысяч — оборудованы видеонаблюдением.