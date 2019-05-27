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Пескова спросили про отставку Суркова 

Рамблер + ещё 15 15 минут назад
Пресс-секреталь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать "слухи" об отставке Владислава Суркова.
"Пока исходите из того, что никаких указов [об отставке Суркова] мы не выпускали", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов об отставке чиновника.
Кроме того, Песков опять напомнил журналистам, что Кремль традиционно не комментирует разнообразные слухи, появляющиеся о возможных кадровых перестановках.
Сурков предрек долгую работу политической машины Путина
Слухи об отставке Владислава Суркова появляются в Telegram-каналах с различной степенью регулярности. Представители ЛНР утверждают, что их распространением занимаются спецслужбы Украины, преследуя свои собственные цели по дискредитации России.
Политика , Видео , Владислав Сурков , Дмитрий Песков
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