В России снова могут отменить выборы губернаторов

В ближайший единый день голосования в России будут избираться минимум 18 губернаторов. При этом прошлогодняя кампания (со скандалами в Приморье, Хакасии Владимирской области ) разожгла в политических и экспертных кругах дискуссию о том, что же все-таки нужно в нынешних условиях: выборы или назначение губернаторов. Знакомые с ситуацией собеседники отмечают, что этот вопрос обсуждается и в кремлёвских кулуарах. Добавляют остроты в этот спор и внезапные отставки, а нередко даже и аресты губернаторов. News.ru решил разобраться в сути проблемы.

Почему менялись правила

Решение назначать губернаторов было законодательно закреплено в 2005 году. Эксперты замечают, что такая мера стала ответом на региональный «разгул 90-х», когда к власти в субъектах РФ путём использования чёрных избирательных технологий приходили люди с откровенно криминальным прошлым, а некоторые попросту становились «местными князьями». Тогда Москва решила взять процесс под свой контроль, и руководители регионов стали назначаться местными парламентами по представлению президента.

В 2012 году эту норму решили вновь пересмотреть и перейти обратно к выборной системе. К этому шагу во многом привели «болотные протесты» 2011–2012 гг. Тогда в возвращении выборов губернаторов увидели возможность для «выпуска пара» и канализации протестных настроений.

Сбой в системе

Подогревать разговоры об отмене выборов начали «сбои» в электоральном процессе в прошлом году. Напомним, в ходе губернаторской кампании-2018 в нескольких регионах произошёл отход от изначального сценария, который планировался идеологами и политтехнологами.

За и против

В целом дискуссия о выборности губернаторов сводится к следующим основным тезисам. Ряд экспертов полагает, что кандидат на губернаторское кресло в любом случае согласуется Кремлем — он должен иметь необходимые управленческие навыки и налаженную коммуникацию с Москвой. В особенности в контексте приоритетности реализации нацпроектов на ближайшие годы. Таким образом, процедура выборов становится дорогой и чрезмерной «декорацией», не влияющей на суть политических процессов.

При этом сторонники сохранения избираемости глав регионов убеждены: возможность выбора — это здоровая демократическая процедура, важнейший элемент демократии, дающий людям ощущение сопричастности к политическим процессам и управления своим будущим. И если данный инструмент уничтожить, это сразу же скажется на итогах главных федеральных кампаний. Кроме того, именно через выборы губернатор легитимизируется в глазах избирателей. Также региональные выборы — это ещё и своего рода социальный лифт для выхода на федеральный уровень.

Как резюмирует политолог Аббас Галлямов , выборы губернаторов — это важный элемент в развитии политической системы государства.

Для любой страны выборность и демократия лучше, чем назначаемость и авторитаризм. Тем более логичной является выборность в федеративном государстве, — пояснил свою позицию эксперт в беседе с News.ru.

В свою очередь политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев уверен, что выборы не могут служить «инструментом выпуска пара». Выборы, по мнению эксперта — это, напротив, всегда катализатор всех негативных общественных процессов. При этом из всех субъектов РФ лишь 10–15 — это регионы-доноры. Все остальные во многом и даже практически целиком зависят от Москвы. Поэтому от губернатора там по большому счёту ничего не зависит.

Хоть Шварценеггера туда поставь — разницы не будет никакой. Губернатор — это, по сути, бухгалтер, который должен обеспечивать, чтобы деньги по защищённым статьям бюджета доходили до людей. При этом на выборы тратится уйма финансов, которые по факту уходят в какие-то билборды и никому не нужные газеты, — отметил политолог, отвечая на вопрос News.ru.

Я политтехнолог, — продолжает Олег Матвейчев, — и по логике я заинтересован в том, чтобы выборов было как можно больше. Однако я считаю, что губернаторы должны назначаться. Глава региона обязан выполнять задачи, которые ставит федеральный центр, и не должен зависеть от местных элит, промышленников и олигархов, которые дают ему денег на выборы, а также, к примеру, от национальных диаспор, что актуально для национальных республик.

Как подчеркнул политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов , губернатор — это хозяйственник, а не политик. Дать людям возможность влиять на региональную политику можно за счет выборов в местные законодательные собрания, областные и городские думы, которые, собственно, и являются политическим представительным органом.

Выборы губернаторов — это неудачный эксперимент. В 2012 году это было вызвано понятными мотивами. А на сегодняшний день — это бессмысленная трата денег. Если говорить об участии граждан в политическом процессе — нужно сфокусироваться на развитии регионального парламентаризма. Ну вот сейчас по итогам конкурентных выборов в нескольких регионах — губернаторы от оппозиции. Там что-то поменялось? Нет, всё то же самое, — резюмировал Алексей Мартынов в разговоре с News.ru.

При этом, как указывает эксперт, прямое назначение губернатора — это дополнительная ответственность для федерального центра, и в этом варианте есть свои риски. Тем не менее такой вариант политолог считает более честным по отношению к гражданам.

Однако есть и иная точка зрения. Речь идёт о том, что вне зависимости от достоинств или недостатков той или иной системы формирования региональной власти, главное сейчас — это стабильность. К примеру, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов убеждён: не нужно менять правила игры каждые пять лет.

Неважно, хорошие эти правила, или плохие, но мы лет 15–20 должны жить, не меняя их. Тогда удастся собрать достаточный объём информации о том, что действительно лучше. Постоянное изменение правил игры — бич всей нашей системы. Главные риски несёт — непредсказуемость. Люди не знают, что будет через год-два. Если людям сказать, что ничего не будет меняться, это очень много рисков снимет, — пояснил политолог.

Так или иначе, пока нет однозначного ответа на вопрос, что же лучше для российской политической системы — выбирать или назначать губернаторов. С одной стороны, речь идёт о том, чтобы избежать практики назначения чуждого и отторгаемого регионом «варяга», а с другой — не допустить сращивания губернатора с местными бизнес-элитами и криминализации. При этом у губернаторов есть целый ряд ясных критериев эффективности — и главный из них — это реализация нацпроектов. И в Кремле понимают, что за этим стоит не только уровень поддержки президента, но и всё экономическое развитие страны в целом на многие годы вперёд.