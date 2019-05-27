«Чего удивляться протестам»: Жириновский ополчился на «партию власти»

По мнению Жириновского, в губернаторских выборах, которые пройдут в стране 8 сентября, будут участвовать многие «слабые» главы регионов.

«И сейчас нам из правящей партии пытаются помешать их критиковать. Что ж нам тогда делать в Госдуме? Обсуждать только проблемы в тракторостроении?» — возмутился политик.

Как напомнил Жириновский, раньше в парламенте звучали заявления, что Госдума не место для дискуссий.

«Нам и теперь нужно ждать отмашки президента, который скажет «Критиковать можно…»?» — поинтересовался он.

Лидер ЛДПР призвал правящую партию понять важность критики и дискуссий. По мнению Жириновского, если бы депутаты критиковали глав регионов, то недовольства жителей удалось бы избежать: не было бы жестких выступлений против свалки в Архангельске, а в Приморье люди не были бы «так категорически против любого губернатора».

Политик отметил, что владимирские депутаты в Госдуме «молчали 25 лет», поэтому в итоге жители региона избрали губернатора от другой партии.

«Если бы люди видели, что критика есть, а проблемы обсуждаются, то, может быть, и прежнего главу оставили бы. Но ничего этого нет, так чего удивляться протестам и негодованию людей?» — отметил он.

Также Жириновский считает, что в Свердловской области не было бы протестов, если бы депутаты критиковали мэра и губернатора.

13 мая в Екатеринбурге начались акции против строительства храма Святой Екатерины в центральной части города, где сейчас находится сквер. Через несколько дней власти решили провести среди горожан опрос о строительстве храма. По итогам исследования, проведенного ВЦИОМ , выяснилось, что 74 процента опрошенных считают сквер у театра неудачным местом для строительства храма.