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«Чего удивляться протестам»: Жириновский ополчился на «партию власти» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский связал протесты жителей российских регионов с отсутствием критики региональных властей Госдумой. Политик заявил, что критике и дискуссиям в нижней палате парламента пытается помешать правящая партия — «Единая Россия».
По мнению Жириновского, в губернаторских выборах, которые пройдут в стране 8 сентября, будут участвовать многие «слабые» главы регионов.
«И сейчас нам из правящей партии пытаются помешать их критиковать. Что ж нам тогда делать в Госдуме? Обсуждать только проблемы в тракторостроении?» — возмутился политик.
Как напомнил Жириновский, раньше в парламенте звучали заявления, что Госдума не место для дискуссий.
«Нам и теперь нужно ждать отмашки президента, который скажет «Критиковать можно…»?» — поинтересовался он.
Лидер ЛДПР призвал правящую партию понять важность критики и дискуссий. По мнению Жириновского, если бы депутаты критиковали глав регионов, то недовольства жителей удалось бы избежать: не было бы жестких выступлений против свалки в Архангельске, а в Приморье люди не были бы «так категорически против любого губернатора».
Политик отметил, что владимирские депутаты в Госдуме «молчали 25 лет», поэтому в итоге жители региона избрали губернатора от другой партии.
«Если бы люди видели, что критика есть, а проблемы обсуждаются, то, может быть, и прежнего главу оставили бы. Но ничего этого нет, так чего удивляться протестам и негодованию людей?» — отметил он.
Также Жириновский считает, что в Свердловской области не было бы протестов, если бы депутаты критиковали мэра и губернатора.
13 мая в Екатеринбурге начались акции против строительства храма Святой Екатерины в центральной части города, где сейчас находится сквер. Через несколько дней власти решили провести среди горожан опрос о строительстве храма. По итогам исследования, проведенного ВЦИОМ, выяснилось, что 74 процента опрошенных считают сквер у театра неудачным местом для строительства храма.
После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что при подборе площадки были допущены ошибки и не было в полной мере учтено мнение горожан. Он сообщил, что для строительства храма будет выбрано новое место.
Комментарии2
Политика , Евгений Куйвашев , Владимир Жириновский , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , ВЦИОМ
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