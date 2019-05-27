Путин и патриарх Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече.

«Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня. Более подробно ничего вам сказать не могу на этот счет», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

У Пескова уточнили, совпадают ли позиции президента и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, на что он ответил: «Ну вы же сами имеете возможность это сравнить».

«Большего я, к сожалению, не могу вам сказать, это есть частный обмен мнениями», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.

В Кремле заявили, что не планируют вмешиваться в эту ситуацию, так как это прерогатива местных властей.