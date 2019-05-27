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Путин и патриарх Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече.
«Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня. Более подробно ничего вам сказать не могу на этот счет», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
У Пескова уточнили, совпадают ли позиции президента и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, на что он ответил: «Ну вы же сами имеете возможность это сравнить».
«Большего я, к сожалению, не могу вам сказать, это есть частный обмен мнениями», — заключил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.
Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным.
После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.
В Кремле заявили, что не планируют вмешиваться в эту ситуацию, так как это прерогатива местных властей.
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Политика , Дмитрий Песков , Евгений Куйвашев , Владимир Путин , ВЦИОМ , РИА Новости , Екатеринбург
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