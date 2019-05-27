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Чиновников хотят штрафовать за оскорбление избирателей 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Для чиновников могут ввести новый вид штрафов — за оскорбление избирателей. Это сказано в законопроекте депутатов фракции КПРФ, который уже внесён в Госдуму, а 28 мая планируется к рассмотрению на заседании Комитета палаты по госстроительству и законодательству.
Инициатива подразумевает что в случае неуважительных или оскорбительных высказываний в сторону избирателей, на чиновника наложат штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение закона уже может грозить отстранение от работы на срок до 3-х лет.
Авторы законопроекта актуальность своей инициативы подкрепляли высказываниями бывшей екатеринбургской чиновницы Ольги Глацких которая заявила, что государство «не просило родителей рожать», а также экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, рекомендовавшей простым россиянам покупать «макарошки», чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум.
На днях документ был рассмотрен на заседании правительственной Комиссии по законопроектной деятельности и поддержан не был.
Там пояснили, что в статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») уже имеется состав правонарушения, объектом которого выступают общественные отношения, связанные с правом граждан на защиту чести и достоинства.
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Комментарии1
Политика , Общество , Наталья Соколова , Госдума , КПРФ
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