Чиновников хотят штрафовать за оскорбление избирателей

Для чиновников могут ввести новый вид штрафов — за оскорбление избирателей. Это сказано в законопроекте депутатов фракции КПРФ , который уже внесён в Госдуму , а 28 мая планируется к рассмотрению на заседании Комитета палаты по госстроительству и законодательству.

Инициатива подразумевает что в случае неуважительных или оскорбительных высказываний в сторону избирателей, на чиновника наложат штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение закона уже может грозить отстранение от работы на срок до 3-х лет.

Авторы законопроекта актуальность своей инициативы подкрепляли высказываниями бывшей екатеринбургской чиновницы Ольги Глацких которая заявила, что государство «не просило родителей рожать», а также экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой , рекомендовавшей простым россиянам покупать «макарошки», чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум.

На днях документ был рассмотрен на заседании правительственной Комиссии по законопроектной деятельности и поддержан не был.

Там пояснили, что в статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») уже имеется состав правонарушения, объектом которого выступают общественные отношения, связанные с правом граждан на защиту чести и достоинства.