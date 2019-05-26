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Пушков назвал Зеленского «продавцом слов и красивых картинок» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 38 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский — это продавец слов, надежд и красивых картинок, и торгует он ими лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Уже ясно: Зеленский — продавец слов, надежд и красивых картинок. Он ими торгует лучше, чем Порошенко, но в рамках вторичной украинской политкультуры: «Мы должны стать израильтянами, японцами, швейцарцами». Все заимствовано, включая частые цитаты Рейгана. Все извне. Ничего своего», — написал Пушков в своем Twitter.
По его словам, Зеленский поставил «похвальную задачу», призвав превратить Украину в «базу для дальнейшего покорения мира украинскими гениями».
«Есть три «но»: гениев пока не видно; «покорение мира» Украиной — это как полет на Марс; пока Украина это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры», — заметил Пушков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы украинские «гении» могли «покорить мир». Также он назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем».
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Политика , Видео , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Игорь Сикорский
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