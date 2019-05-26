Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы

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В Госдуме предложили Зеленскому новых «кандидатов» в украинцы 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем».
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»
«Зеленский, как и его предшественники, страдает популизмом и ложной исторической идентичностью. Для популяризации украинского самосознания он не стесняется записывать в ряды почетных граждан талантливых людей Российской империи», — передает слова Бальбека RT.
Он иронично заметил, что скоро восстание Спартака, который «наверняка был украинцем», признают в Киеве «первым античным майданом».
«А Микеланджело был украинским скульптором, и фамилия у него на «о» заканчивается. Так что все это — очередной самообман и торговля воздухом», — подчеркнул он.
Бальбек добавил, что интеллект страны «создают за счет граждан», а не за счет «плагиата чужих фамилий».
Ранее Зеленский назвал Сикорского «знаменитым украинцем».
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Комментарии
Политика , Видео , В мире , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Игорь Сикорский , Госдума
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