В Госдуме предложили Зеленскому новых «кандидатов» в украинцы

«Зеленский, как и его предшественники, страдает популизмом и ложной исторической идентичностью. Для популяризации украинского самосознания он не стесняется записывать в ряды почетных граждан талантливых людей Российской империи», — передает слова Бальбека RT.

Он иронично заметил, что скоро восстание Спартака, который «наверняка был украинцем», признают в Киеве «первым античным майданом».

«А Микеланджело был украинским скульптором, и фамилия у него на «о» заканчивается. Так что все это — очередной самообман и торговля воздухом», — подчеркнул он.

Бальбек добавил, что интеллект страны «создают за счет граждан», а не за счет «плагиата чужих фамилий».

Ранее Зеленский назвал Сикорского «знаменитым украинцем».