В МИД РФ ответили на угрозу ввести «гамбургские» санкции 

В российском МИДе отреагировали на угрозы Киева добиться новых антироссийских санкций в случае отказа Москвы освободить задержанных в Керченском проливе моряков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев будет настаивать на «гамбургских санкциях», если Россия откажется выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, обязавшего Москву освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир, а также оба катера, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Санкции посол назвал гамбургскими, так как заседания трибунала проходят в Гамбурге.