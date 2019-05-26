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В МИД РФ ответили на угрозу ввести «гамбургские» санкции 

Рамблер + ещё 4 13 минут назад
В российском МИДе отреагировали на угрозы Киева добиться новых антироссийских санкций в случае отказа Москвы освободить задержанных в Керченском проливе моряков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев будет настаивать на «гамбургских санкциях», если Россия откажется выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, обязавшего Москву освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир, а также оба катера, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Санкции посол назвал гамбургскими, так как заседания трибунала проходят в Гамбурге.
Политика , Видео , Григорий Березкин , Мария Захарова , МИД , ООН , Москва
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