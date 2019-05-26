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СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов 

Р-Спорт + ещё 2 44 минуты назад
Фото: © AFP 2019 / Patrick Baz
Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание "Аль-Хабар".
Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.
МВД сообщало лишь о том, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей. В то же время Конституционный совет Алжира, отвечающий за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от кого-либо из желающих побороться за президентское кресло.
"В свете всеобщего отказа от выдвижения кандидатур на высший пост… в Алжире зафиксирован редкий в истории случай попытки организовать выборы при всеобщем бойкоте… Это делает невозможным соблюдение сроков, указанных в конституции", — пишет издание.
Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса, не утихающих народных протестов и неопределённости политического будущего.
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля, после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок, досрочно покинул свой пост, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку по состоянию здоровья. Бутефлике 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года.
Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, считавшийся близким соратником Бутефлики. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Президентский срок Бенсалаха, согласно конституции, заканчивается уже 9 апреля.
Однако алжирская оппозиция, многие общественные деятели и демонстранты выступают против проведения президентских выборов 4 июля, так как не доверяют действующим властям.
Как пояснил РИА Новости один из лидеров народных протестов адвокат-правозащитник Мостафа Бушаши, "большинство алжирцев отвергают проведение президентских выборов 4 июля теми же, кто раньше эти выборы фальсифицировал". Оппозиция настаивает на переходном периоде с созданием учредительного совета.
В то же время на проведении выборов в срок настаивала алжирская армия. В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил Ахмед Гаид Салех на прошлой неделе призвал ускорить подготовку к президентским выборам, которые, по его мнению, положат конец политическому кризису в стране.
После ухода Бутефлики многие его ближайшие соратники, в том числе родной брат Саид, бывшие руководители спецслужб оказались под следствием в связи с открытием коррупционных дел и подозрениями в заговоре.
Считается, что больше всех на ситуацию в стране влияет действующий начальник генерального штаба, который периодически выступает с политическими заявлениями.
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Комментарии
Политика , Африка , Украина , Генштаб , МВД , РИА Новости , Алжир
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