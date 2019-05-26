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В Перми замечен теплоход президента России 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Корабельный портал korabley.net
В районе Перми заметили речной теплоход «Россия», принадлежащий управлению администрации президента РФ. Корабль российского лидера курсировал недалеко от порта.
«„Борт №1“ совершал по Каме технологический рейс», — сообщает интернет-газета «Текст».
Речной теплоход, построенный еще во времена генсекретаря СССР Леонида Брежнева, несколько раз модернизировался. На его борту есть шикарный ресторан на 70 мест, несколько баров, три каюты класса «люкс», девять — 2-местных с санузлом, а также зал для переговоров.
Известно, что Владимир Путин на теплоходе «Россия» посещал Валаам, Кижи, Шуйскую Чупу. Как пишет NEWSru.com, хозяин Кремля катал по Неве и угощал завтраком глав государств Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. На теплоходе у лидеров России с Белоруссии прошли переговоры об объединении государств.
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Политика , Леонид Брежнев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , NEWSru.com , Пермь
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