Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беглов будет участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу заявил, что будет принимать участие в выборах главы города.
На встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга один из присутствующих предложил врио губернатора участвовать в выборах.
"Я принимаю ваше предложение", — ответил Беглов.
Общаясь с журналистами после этого, врио губернатора еще раз подтвердил свое решение.
"Я сказал да, мы идем на выборы", — ответил он на вопрос ТАСС.
Беглов также отметил, что он со своей новой командой провел большую работу, выявил болевые точки города и у него есть стратегия по улучшению жизни горожан и экономики Петербурга.
ТАСС: последние новости
Трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна освободить украинских моряков В МИД РФ прокомментировали решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе Путин в День Африки заверил лидеров стран континента в поддержке
Политика , Александр Беглов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН9
Керченский инцидент: Трибунал ООН выставил требование России246
Киев назвал условие мира в Донбассе26
«Поступил по-пацански»: Эрнст вынес решение по «Голосу»62
Что происходит с погодой? По России идут снегопады4
Видео
01:50
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН
Политика
04:10
Что происходит с погодой? По России идут снегопады
Погода Общество
02:15
Киев грабил Крым 23 года: Москва ответила Украине
Политика Статьи
03:53
«Поступил по-пацански»: Эрнст вынес решение по «Голосу»
Шоу-бизнес Статьи
01:50
Керченский инцидент: Трибунал ООН выставил требование России
Политика В мире
00:36
Кризис в Австрии: новый поворот в скандале с Кудрявцевой
Шоу-бизнес
01:00
«Сожгли флаг РФ»: Одесса против концерта Темниковой
Шоу-бизнес В мире
02:15
«Захват Крыма начался гораздо раньше»
В мире
00:17
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожары Происшествия
03:53
Без дочки Алсу: названы победители «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение