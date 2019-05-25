Рябков прокомментировал развитие Пакистаном ракетной программы 

Россия не видит препятствий к развитию Пакистаном его ракетной программы, но при условии соблюдения соответствующих международных обязательств, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Пакистан в четверг провел успешный пуск баллистической ракеты "Шахин-2" класса "земля-земля", способной нести ядерный заряд, сообщил ранее глава пресс-службы пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур.
"Страны, которые развивают свои ракетные программы, должны действовать, руководствуясь соответствующими международными обязательствами. Мы не видим препятствий для развития Пакистаном его ракетной программы", — сказал Рябков.
По его словам, есть определенный экспортный и контрольный режимы, которым страны следуют, есть обязательства в рамках подписанных документов.
"Мы против мер, которые могли бы вести к эскалации обстановки, в том числе в таком чувствительном регионе, как Южная Азия, но в данном случае считаем, что каждое государство имеет суверенное право заботиться об обеспечении собственной безопасности", — подчеркнул дипломат.