МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину, так как в отношении Уилана нет приговора.

"Это вообще исключается с учетом того, что ему (Уилану) не вынесен приговор. Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц. Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы, ничего такого нет", — сказал Рябков.

По его словам, заявления посольства США на ситуацию не повлияют. "В отношении Уилана не вынесен даже приговор, заявления посольства США в том духе, что никаких доказательств не представлено, ничего в этом плане не меняют", — сказал дипломат.

При этом Рябков отметил, что Россия по-прежнему готова на обмен Бута и Ярошенко.

"С американской стороны интереса к этой схеме нет, но мы ее не снимаем, мы подтверждаем свою готовность… Я не знаю, какой будет вынесен приговор Уилану, и будет ли целесообразно господина Уилана в какую-то такую схему представлять", — сказал Рябков.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.

Бутина была задержана в июле 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых 9 уже провела за решеткой. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.