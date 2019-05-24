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«June ends May»: Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК ЗВЕЗДА
После цитаты о том, что премьер покинет свой пост, российский дипломат оставила всего три английских слова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала новость об отставке британского премьера Терезы Мэй. Комментарий оказался весьма емким и по-английски тонко подмеченным: после цитаты о том, что Мэй покинет пост 7 июня, Захарова оставила три английских слова.
«June ends May», — написала дипломат в своем Facebook.
Российский политолог Алексей Мартынов отметил ранее, что отношения России и Великобритании после ухода действующего министра должны пойти на лад. При этом он назвал событие «закатом» карьеры Мэй, так как она так и не смогла осуществить выход Великобритании из состава ЕС.
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Политика , Алексей Мартынов , Тереза Мэй , МИД , ЕС
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