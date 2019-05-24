«June ends May»: Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй

После цитаты о том, что премьер покинет свой пост, российский дипломат оставила всего три английских слова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала новость об отставке британского премьера Терезы Мэй . Комментарий оказался весьма емким и по-английски тонко подмеченным: после цитаты о том, что Мэй покинет пост 7 июня, Захарова оставила три английских слова.

«June ends May», — написала дипломат в своем Facebook.