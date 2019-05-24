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Россия готова работать с любым политиком, который придет на смену Мэй 

ТАСС + ещё 1 39 минут назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Россия готова работать как с нынешним премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, так и с любым политиком, который придет ей на смену. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, комментируя решение Мэй покинуть пост лидера тори. Его ответ был передан российским диппредставительством ТАСС.
"Хотел бы сразу оговориться, что анонсированный уход премьер-министра и подбор ее преемника — внутреннее дело Великобритании. Несмотря на то что сама Мэй внесла существенный личный вклад в нынешнюю деградацию российско-британских отношений, Россия готова работать как с нынешней главой кабинета до ее фактического ухода, так и с любым политиком, который впоследствии встанет во главе правительства в результате принятых здесь процедур", — сказал дипломат.
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Политика , Европа , Александр Яковенко , Тереза Мэй , Консервативная партия , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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