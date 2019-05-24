Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал News.ru отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По словам парламентария, её решение стало результатом внутриполитического и внутрипартийного кризиса, а также ситуации вокруг Brexit.
Депутат подчеркнул, что для российско-британских отношений период премьерства Мэй стал разрушающим. Он напомнил, что именно она ввела принцип highly likely (с высокой вероятностью), который стал прецедентом для крупнейшего дипломатического скандала и очередных антироссийских санкций, основанных на бездоказательных обвинениях.
В таком контексте говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно. Мы надеемся, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда, — подытожил Слуцкий.
Как ранее писал News.ru, Мэй заявила, что 7 июня текущего года покинет посты премьер-министра королевства и лидера Консервативной партии. Политик приняла такое решение под давлением однопартийцев, включая членов кабмина, недовольных представленным ею новым проектом соглашения с ЕС по Brexit