Слуцкий: отставка Мэй стала результатом кризиса

Депутат подчеркнул, что для российско-британских отношений период премьерства Мэй стал разрушающим. Он напомнил, что именно она ввела принцип highly likely (с высокой вероятностью), который стал прецедентом для крупнейшего дипломатического скандала и очередных антироссийских санкций, основанных на бездоказательных обвинениях.

В таком контексте говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно. Мы надеемся, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда, — подытожил Слуцкий.