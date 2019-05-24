Пушков прокомментировал отставку «антироссийской» Мэй

Мэй была одним из наиболее антироссийских премьеров Британии. При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки за последние 10-летия. У ее преемника появляется шанс — небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой. От его отсутствия Лондон только проигрывает. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 мая 2019 г. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что от ухода британского премьера Терезы Мэй российская сторона только выиграет. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, за время нахождения Мэй на посту, отношения между Британией и Россией пали до самой низкой точки за последние 10-летия.

"При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки", — добавил Пушков.

Он назвал Мэй "антироссийским" премьером и подчеркнул, что после ее отставки у двух стран будет шанс на восстановления диалога.

"От его [диалога] отсутствия Лондон только проигрывает", — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Мэй со слезами на глазах объявила об отставке.