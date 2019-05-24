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Пушков прокомментировал отставку «антироссийской» Мэй 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что от ухода британского премьера Терезы Мэй российская сторона только выиграет. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, за время нахождения Мэй на посту, отношения между Британией и Россией пали до самой низкой точки за последние 10-летия.
"При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки", — добавил Пушков.
Он назвал Мэй "антироссийским" премьером и подчеркнул, что после ее отставки у двух стран будет шанс на восстановления диалога.
"От его [диалога] отсутствия Лондон только проигрывает", — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что Мэй со слезами на глазах объявила об отставке.
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Комментарии3
Политика , Европа , Тереза Мэй , Алексей Пушков
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