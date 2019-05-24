Захарова предложила вручить Мэй «Оскар» 

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила вручить премьер-министру Британии Терезе Мэй премию «Оскар». Так она прокомментировала видео, на котором глава британского правительства не сдержала слез, когда говорила о своем премьерстве.
«Оскар», — лаконично подписала видео Захарова.
Представитель МИД нашла уход Мэй логичным не только из-за кризиса Brexit в стране. «June ends May (июнь сменяет май)», — отметила Захарова. На английском фамилия премьер-министра пишется так же, как и месяц май.
Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Это позволит принять ей в качестве премьер-министра президента США Дональда Трампа, который приедет на британские острова в начале месяца.
Мэй пришла к власти после референдума, на котором большинство британцев проголосовали за выход из Евросоюза. Однако за три года ей так и не удалось согласовать проект соглашения между ЕС и Великобританией. В итоге отставки Мэй требовали даже однопартийцы.