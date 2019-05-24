Захарова предложила вручить Мэй «Оскар»

«Оскар», — лаконично подписала видео Захарова.

Представитель МИД нашла уход Мэй логичным не только из-за кризиса Brexit в стране. «June ends May (июнь сменяет май)», — отметила Захарова. На английском фамилия премьер-министра пишется так же, как и месяц май.

Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Это позволит принять ей в качестве премьер-министра президента США Дональда Трампа , который приедет на британские острова в начале месяца.