Румас предложил Медведеву найти развязки по вопросам интеграции в СГ

Отметив, что в Минске были оперативно получены предложения Москвы по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, Румас подчеркнул, что белорусская сторона «тщательно проработала их и также оперативно представила свои предложения», которые, кстати, на семьдесят процентов совпадают. И сегодня, пояснил свою позицию премьер, «хотелось бы по оставшимся 30 процентам понять, в чем у нас различие» и какие развязки существуют.

Глава российского правительства , в свою очередь, приветствовал такой настрой к двустороннему диалогу, дав понять своему коллеге, что «это абсолютно правильный подход».

Несмотря на напряженный формат рабочей встречи, констатируют белорусские источники, Сергей Румас сердечно поздравил Дмитрия Медведева и с победой сборной РФ над командой США на чемпионате мира по хоккею в Словакии.