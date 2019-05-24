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Румас предложил Медведеву найти развязки по вопросам интеграции в СГ 

Российская Газета + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
С инициативой нахождения «золотого ключа» к развязке по нерешенным вопросам интеграции в Союзном государстве выступил белорусский премьер Сергей Румас 24 мая на рабочей встрече в российской столице со своим коллегой Дмитрием Медведевым.
Отметив, что в Минске были оперативно получены предложения Москвы по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, Румас подчеркнул, что белорусская сторона «тщательно проработала их и также оперативно представила свои предложения», которые, кстати, на семьдесят процентов совпадают. И сегодня, пояснил свою позицию премьер, «хотелось бы по оставшимся 30 процентам понять, в чем у нас различие» и какие развязки существуют.
Глава российского правительства, в свою очередь, приветствовал такой настрой к двустороннему диалогу, дав понять своему коллеге, что «это абсолютно правильный подход».
Несмотря на напряженный формат рабочей встречи, констатируют белорусские источники, Сергей Румас сердечно поздравил Дмитрия Медведева и с победой сборной РФ над командой США на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , Правительство РФ , Минск , Москва
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