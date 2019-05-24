Встреча главы российского правительства с белорусским коллегой Сергеем Румасом проходит в Горках.
«В конце года мы с вами провели заседание Союзного совета министров, обсуждали текущую жизнь. Сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора», — сказал Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.
В свою очередь Румас заверил, что позиции Минска и Москвы по Союзному государству сходятся на 70 процентов.
«Сегодня хотелось бы по оставшимся 30 процентам понять, в чём у нас различия, какие развязки есть», — сказал белорусский премьер.