Медведев предложил премьеру Белоруссии обсудить вопросы Союзного договора

«В конце года мы с вами провели заседание Союзного совета министров, обсуждали текущую жизнь. Сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора», — сказал Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

В свою очередь Румас заверил, что позиции Минска и Москвы по Союзному государству сходятся на 70 процентов.