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Путин поздравит патриарха Кирилла с тезоименитством 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня он (Путин) имеет в виду пообщаться с патриархом Кириллом, поздравить его в первую очередь с днем тезоименитства, ну и в целом продолжить общение, вы знаете, которое носит регулярный, очень доверительный характер», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Патриарх Кирилл отмечает 24 мая день памяти своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.
В апреле патриарх Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», средства на которую пожертвовал президент России Владимир Путин.
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Политика , Дмитрий Песков , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РИА Новости
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